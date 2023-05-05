Ранее Варшава хотела законтрактовать почти сотню таких геликоптеров.

Польша получит от Соединенных Штатов ударные вертолеты Apache. Как сообщил министр обороны Мариуш Блащак, Вашингтон предоставит Варшаве эту технику из собственных запасов.

Они будут работать на восточном фланге НАТО. Министр отметил, что эти вертолеты вместе с танками Abrams образуют хороший тандем.

"Мы получили заверения, что армия США из собственных ресурсов предоставит нам вертолеты Apache, которые хорошо работают с танками Abrams. Машины пойдут на восточный фланг НАТО и составят закрытие Брестских ворот", - передает слова Блащака "Польское радио".

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Как отметил министр, Apache помогут усилить защиту страны, а также сделают невозможным нападение на Польшу с востока.

Сотрудничество США и Польши в военном направлении: что известно

В сентябре прошлого года Польша подала заявку о покупке почти одной сотни вертолетов Apache. Если весь план поставки удастся выполнить, то у Варшавы будет самый большой арсенал таких ударных вертолетов в мире после США.

В начале апреля 2023-го года США стало известно, что США продадут Польше 24 истребителя за символический доллар.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна увеличит присутствие американских военных на своей территории.

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