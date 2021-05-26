Рейс Минск-Барселона развернули в воздухе над Брестской областью.

Пассажирский рейс EW-400PO Минск-Барселона авиакомпании "Белавиа" не может покинуть Беларусь: Польша не пускает его в свое воздушное пространство.

Об этом пишет "Радыё Свабода".

Самолет вылетел из Минска в 13:29 и должен был прибыть в Барселону в 16:15, однако развернулся над Брестской областью и стал кружить в воздухе.

По информации польского регулятора воздушных сообщений, рейс не допустили в воздушное пространство Польши.

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Автор: Катерина Комолова