Самолет "Белавиа", летевший из Минска в Барселону, развернули в воздухе / фото ua.depositphotos.com
Пассажирский рейс EW-400PO Минск-Барселона авиакомпании "Белавиа" не может покинуть Беларусь: Польша не пускает его в свое воздушное пространство.
Об этом пишет "Радыё Свабода".
Самолет вылетел из Минска в 13:29 и должен был прибыть в Барселону в 16:15, однако развернулся над Брестской областью и стал кружить в воздухе.
По информации польского регулятора воздушных сообщений, рейс не допустили в воздушное пространство Польши.
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