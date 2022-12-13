Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров за поддержку в трудные времена.

Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году - по 1,5 млрд евро ежемесячно.

"В течение этого года Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и у меня есть очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 млрд евро ежемесячно – это постоянный поток прямой бюджетной поддержки", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сообщении на сайте ЕК.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров за поддержку в трудные времена.

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"Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства", - написал он в Telegram.

Выделение денег для Украины Евросоюзом

10 декабря Совет Евросоюза достиг согласия относительно пакета финансовой помощи для Украины на 2023 год. Предложение Еврокомиссии согласовали через письменную процедуру и подадут в Европарламент на утверждение.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан попытался убедить, что его страна не прибегает к шантажу, хоть и заблокировала макрофинансовую помощь ЕС для Украины.

Впоследствии Венгрия сняла свое вето в обмен на определенные привилегии.