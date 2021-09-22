Глава МИД предложил обратить внимание, как нервно реагирует Россия на украинско-американское сотрудничество.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реальной возможность поддержки США в вопросе развития украинской системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-включения из Нью-Йорка.

"Вопросы противовоздушной и противоракетной обороны являются топ-приоритетами в нашем диалоге с Соединенными Штатами. Все реально. Если бы мы считали, что что-то нереально, я бы не занимался этой работой. Президент Украины тоже считает, что все реально, и ставит очень амбициозные задачи", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД предложил обратить внимание, как нервно реагирует Россия на этот процесс - на украинско-американское сотрудничество.

"Потому что вы понимаете, что они хотят, чтобы мы были слабыми. А мы хотим, чтобы мы были сильными, и поэтому мы работаем и с Соединенными Штатами, и с другими государствами, и над укреплением украинской обороноспособности", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Согласно поправке, Минобороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.

В Офисе президента рассказали, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Автор: Виталий Саенко