По словам главы МИД, это не произойдет сейчас, а в ближайшие годы, но для этого надо работать.

Уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки должен достичь 1 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-включение из Нью-Йорка.

"Моя позиция очень проста, и я уже начал говорить об этом с Конгрессом США и с администрацией (президента Джо Байдена - УНИАН): я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов. И это должно произойти в ближайшие годы", - заявил Кулеба.

По его словам, в Конгрессе уже поддерживают такую инициативу.

Читайте такжеДеокупация Донбасса и Крыма: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины в ООН (видео)"Для этого есть все политические предпосылки. И есть много сил в Конгрессе, которые уже поддерживают эту инициативу. Мы будем над этим работать. Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем активно работать", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки могут увеличить размер военной помощи Украине до 300 миллионов долларов на 2022 фискальный год. Отмечается, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США.

Автор: Виталий Саенко