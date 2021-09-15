Вашингтон "услышал" просьбу украинских властей о приобретении "Железного купола".

В Конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, которая заставит Белый дом продать или передать Украине оружие противовоздушной и противоракетной обороны, в частности отправить компоненты "Железного купола".

Об этом сообщает Politico.

Сам текст поправки не предусматривает какую-то конкретную систему вооружений для Украины. Однако один из собеседников издания сказал, что формулировка о передаче существующих батарей красноречивое.

Две батареи, приобретенные США в 2019 году для нужд армии, являются "главными кандидатами", поскольку у США не так много систем, способных нейтрализовать угрозу со стороны России, которые могли бы передать Киеву.

Читайте такжеКулеба назвал ключевые приоритеты Украины на новой сессии Генассамблеи ООНУтверждается, что Вашингтон "услышал" просьбу украинских властей о приобретении "Железного купола", а члены Конгресса "приняли к сведению".

Однако вопрос об эффективности ограничительной системы в Украине.

"С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку ее очень быстро собьют российские ракетные системы залпового огня. Но она может перехватить ракеты большой дальности, что позволит комплексу защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", – поделился директор программы исследований России в центре CNA Майкл Кофман.

Поправку о противовоздушной обороне Украины внес конгрессмен от штата Флорида Скотт Франклин, ее уже одобрили двухпартийным голосованием.

Ранее уже обсуждали покупку Украиной "Железного купола" у Израиля.

Но такая покупка может вызвать определенные задержки и трудности: израильскому правительству в таком случае надо ждать одобрения у США продать оружие третьей стране в рамках договора с Raytheon.

Система противовоздушной обороны "Железный купол" была разработана израильским предприятием Rafael для защиты гражданского населения от ракетных атак радикальной группы "ХАМАС".

Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам.

"Железный купол" взяли на вооружение израильской армии в 2011 году. С тех пор ею уничтожили сотни ракет со стороны сектора Газа.

Автор: Яна Ставская