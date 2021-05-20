В Сенате отметили, что вероятно, такое решение ослабит рычаги американской стороны во время предстоящей встречи лидеров стран.

Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компаниях и судах, участвующих в Nord Stream 2. Однако решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Комитета Сената США по международным делам, пишет 24 канал.

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В заявлении также указывается, что администрация США потратила на представление отчета о компаниях, вовлеченные в Nord Stream 2, больше времени, чем должно было быть. При этом подчеркивается - такое ее решение стало "подарком Путину", что потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и РФ.

Отмечается, что администрация отдает приоритет немецким и российским интересам, а не интересам США союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе.

"Решение администрации отменить санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является ошибочным. Администрация, похоже, предполагает, что каким-то образом это соответствует интересам Соединенных Штатов - позволить завершение этого российского проекту злонамеренного влияния", - сообщил старший член комитета сенатор Джим Риш.

В комитете Сената по международным делам подчеркнули, что отчет о компаниях, привлеченных к строительству российского газопровода, пришлось ждать дольше, чем планировали.

Напомним, накануне сообщалось, что США не будут вводить ограничения против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Зато под санкции попали суда и юридические лица, привлеченные к его прокладке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига "отвечает национальным интересам США".

История газопровода "Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия позволила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

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Автор: Виктория Гордиенко