По словам канцлера, Германия не будет отказываться от строительства российского газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала во время онлайн-выступления на заседании весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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"Германия выступает и всегда выступала за то, чтобы Украина оставалась транзитной страной в экспорте газа из России в Евросоюз. Я знаю, что существуют противоречивые мнения касательно газопровода "Северный поток-2". Мне известна позиция многих государств-участников", - сказала Меркель.

Она отметила, что Европейский Союз выработал совместную позицию относительно сертификации газопроводов посредством внесения изменений в директиву о внутреннем энергетическом рынке.

"Хочу указать, что газ по "Северному потоку-2" еще пока не идет. Этот газ не будет лучше или хуже, чем газ, который доставляется через Украину. Есть еще и газ, который доставляется через турецкую территорию. У меня сложилось впечатление, что, возможно, в рамках проекта "Северного потока-2" речь идет о расширении поля конфликта. Вопрос в том, сколь широкой должна быть наша торговля с Россией, в том числе и в сфере энергетики. Германия решила вопрос в пользу строительства", - сказала Меркель.

Она напомнила, что Евросоюз ввел санкции против РФ из-за заключения критика Кремля Алексея Навального и аннексии украинского Крыма. Меркель подчеркнула, что общеевропейская позиция санкций является очень важной в диалоге с Россией, и эта позиция только укрепляет ЕС.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод «Северный поток-2» ловушкой для стран всей Европы.

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Автор: Виталий Саенко