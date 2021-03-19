Блинкен пригрозил участникам строительства российского трубопровода новыми санкциями.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства российского газопровода "Северный поток-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил санкциями.

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Об этом сказано в заявлении Государственного департамента США.

"Как ясно дали понять несколько администраций США, этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности. Законодательство о санкциях, принятое Конгрессом в 2019 году и расширенное в 2020 году, пользуется значительной поддержкой двухпартийного большинства в Конгрессе", - сказано в заявлении.

По словам Блинкена, администрация Байдена намерена придерживаться соблюдения этого законодательства. Поэтому компании, участвующие в строительстве "Северный поток-2", могут оказаться под санкциями США.

"Департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое лицо, участвующее в строительстве трубопровода "Северный поток-2", рискует оказаться под санкциями США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

Справка УНИАН

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода "Северный поток-2" или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

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Автор: Павел Степанец