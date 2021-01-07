Немецкий фонд может самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, что должно вывести исполнителей из действия американских санкций.

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание "Фонда защиты климата Мекленбурга", главной целью которого является помощь достройки газопровода Nord Stream-2 в обход санкций США.

Читайте также"Северный поток-2" отказались сертифицировать из-за новых санкций США – СМИКак сообщает "Европейская правда" это следует из конфиденциальных документов, которыми распоряжается Bild.

Издание цитирует правительственный документ, в котором отмечается: "правительство создает фонд, который поддерживает и способствует мерам по охране климата в штате через широкий спектр организаций и учреждений, а также активистов гражданского общества и одновременно может внести свой вклад в завершение проекта газопровода "Nord Stream-2".

Как отмечается в документе, "новое санационное законодательство США требует срочного создания фонда". Таким образом, немецкий фонд может самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, что должно вывести исполнителей из действия американских санкций. По данным BILD, на это официально запланировано потратить около 250 тысяч евро.

Более того, Bild утверждает, что учредители фонда уже договорились об условиях сотрудничества с Nord Stream 2 AG - дочерней компанией "Газпрома".

Главой фонда будет бывший Мекленбургский премьер - министр Эрвин Селлинг (СДПГ), его заместителем-евродепутат от ЕНП / ХДС Вернер Кун.

Что этому предшествовало

Неделю назад Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает, в том числе военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Закон также ужесточает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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Автор: УНИАН