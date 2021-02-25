В компании не сообщили деталей относительно причин отказа от дальнейшего участия в проекте.

Французская страховая компания Axa подтвердила выход из скандального проекта газопровода "Северный поток-2", который должен был соединить Россию с Германией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил директор по вопросам рисков и инвестиций компании Олбан де Мейли Несле.

Однако в компании не сообщили деталей относительно причин отказа от дальнейшего участия в проекте.

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Напомним, 18 европейских компаний прекратили свое участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", или пообещали выйти из проекта из-за угрозы санкций США. Среди них сообщалось и о двух страховщиках - швейцарской Zurich Insurance Group и парижской AXA Group.

История "Северного потока-2"

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Автор: УНИАН