По словам Пионтковского, эти страны парализуют помощь Украине.

Сразу четыре страны НАТО и Евросоюза парализуют деятельность по оказанию помощи Украине.

Такое мнение высказал российский политолог, живущий в США, Андрей Пионтковский в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, сторонники и противники Украины уже понимают: наступил поворотный момент - решается судьба мира.

"Поэтому я прекрасно понимаю реакцию [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО - Италия, Франция, Германия и Венгрия (эта паршивая собачонка Виктор Орбан) - они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины", - заявил Пионтковский.

Ранее он предупредил о глобальной операции путинских спецслужб в Европе, заявив, что ряд стран ЕС предлагают Украине "план капитуляции".

"Мирный план" Италии для Украины

Как сообщал УНИАН, Италия разработала "мирный план" для Украины, состоящий из четырех этапов. План предусматривает:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины в краткие сроки в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Предполагается, что на каждом отдельном этапе будет проверяться выполнение обязательств, взятых на себя сторонами, чтобы можно было перейти к следующему этапу.

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