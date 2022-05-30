Пионтковский говорит, что три страны ЕС продвигают "план капитуляции Украины".

Сразу три страны Евросоюза - Германия, Италия и Франция предлагают план капитуляции Украины.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью Дмитрию Гордону.

Действия этих стран Пионтковский связывает с невероятной глобальной операцией российских спецслужб во всем мире под лозунгом "Не унижайте Россию".

"Честь озвучить этот мем была доверена старому другу президента РФ Володимира Путина президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он сделал это еще 9 мая. И вот этот клич - не унижайте Россию, не загоняйте Россию в угол, давайте будем объективны, давайте поможем остановить кровопролитие, - звучит уже несколько недель", - рассказал Пионтковский.

Эта кампания, констатирует он, достигла в Европе колоссального успеха.

"Она вылилась в итальянский план. [По сути] это не итальянский план, а план Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги. Просто Макрон и Шольц, как главные действующие, немножко постеснялись выпячивать свое личное авторство. Это план капитуляции Украины", - подчеркнул политолог.

По его словам, ранее подобные "сценарии" уже реализовывались, к примеру, в Грузии. В 2014 году попытку реализовать такой план предлагали Украине, говорит Пионтковский.

"Сейчас они хотят третий раз повторить и закрепить за Путиным еще один большой кусок Украины. То есть, кроме Донбасса и Крыма, еще Херсонскую, а там глядишь и Запорожскую область", - отметил он, добавив, что некоторые детали плана выгодны Москве: перемирие и переговоры.

"Мирный план" Италии для Украины

Как сообщал УНИАН, Италия разработала "мирный план" для Украины, состоящий из четырех этапов. План предусматривает:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины в краткие сроки в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Предполагается, что на каждом отдельном этапе будет проверяться выполнение обязательств, взятых на себя сторонами, чтобы можно было перейти к следующему этапу.