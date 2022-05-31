В документе говорится о необходимости масштабировать разрушительные санкции против России.

Парламентская ассамблея НАТО заявляет о необходимости поддержки Украины на пути к евроатлантической интеграции и наращивании поставок тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, об этом говорится в декларации принятой на весенней сессии ПА НАТО.

Более 200 законодателей из примерно 30-ти стран Альянса НАТО единогласно одобрили декларацию "Standing with Ukraine", которой "строжайшее осудили войну, начатую Россией".

В декларации сказано, что ПА НАТО требует поддержать Украину на пути к евроатлантической интеграции и нарастить поставки тяжелого вооружения, в частности, систем ПВО, ПРО, противокорабельных систем и артиллерии, а также усилить обмен разведданными.

В документе говорится о необходимости масштабировать разрушительные санкции против России и постепенно отказаться от импорта угля, газа, нефти и урана из РФ. Также речь идет и о введении дополнительных санкций против российских олигархов, должностных лиц и их семей, а еще против пропагандистов и государственных СМИ.

ПА НАТО настаивает на высылке из стран НАТО российских дипломатов, которые занимаются враждебной деятельностью. В частности, это касается распространения ненависти, дезинформации и разжигания конфликтов.

В документе акцентируется на необходимости создания специального Международного трибунала для расследования, уголовного преследования и привлечения к ответственности виновных в агрессии против Украины.

В декларации говорится о необходимости стратегической концепции НАТО, где будет четко определен ревизионизм и агрессивные действия России как непосредственная и главная угроза евроатлантической безопасности и будет предусматриваться усиление восточного фланга Альянса. Это касается и существенного укрепления военного потенциала НАТО, в частности, ядерного сдерживания России.

Как известно, 27-30 мая в Вильнюсе (Литовская Республика) проходило заседание весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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