Итальянский план состоит из четырех пунктов, однако он предусматривает коллосальную дипломатическую работу.

Италия разработала мирный план для Украины, состоящий из четырех этапов.

Об этом сообщиет издание Repubblica со ссылкой на документ, составленный МИД при участии правительства Италии.

План предусматривает:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины в краткие сроки в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Предполагается, что на каждом отдельном этапе будет проверяться выполнение обязательств, взятых на себя сторонами, чтобы можно было перейти к следующему этапу.

"Если верно, что война - это провал дипломатии, верно также и то, что именно дипломатия может положить конец войнам. Рано или поздно они все заканчиваются, и мы должны быть готовы с планами на послевоенный период", - объяснил появление этого плана глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

При этом он отметил, что будут сохраняться санкции против РФ, поддержка украинской самообороны, финансовая и гуманитарная помощь Киеву.

Касательно первого пункта плана итальянская сторона отметила, что он должен подготовить почву для окончательного прекращения боевых действий. Как отмечает издание, это самый сложный шаг, учитывая ситуацию на местах, однако, если он будет выполнен, то это позволит открыть значительное пространство для мирных переговоров.

Издание отметило, что для управления этим гигантским объемом дипломатических обязательств предлагается создать Международную группу содействия. Италия предлагает странам и международным организациям, в частности ООН и ЕС, стать его частью. Полный список стран, которые будут задействованы, не определен, однако издание упоминает государства, которые еще несколько недель назад считались "пригодными" для этой цели: Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша, Израиль.

Передавая этот план генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подчеркнул, что цель Рима состоит в том, чтобы найти "справедливое, равноправное решение, согласованное между сторонами, на основе независимости и территориальной целостности Украины".

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