Соответствующая помощь будет оказана в виде гранта.

Германия предоставит Украине один миллиард евро помощи.

Об этом говорится в сообщении Посольства Германии в Украине в микроблоге Twitter.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - подчеркнула посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Напомним, что министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек опроверг информацию некоторых СМИ о вялой позиции страны относительно военной помощи Украине в противостоянии с Россией.

22 мая Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата. 27 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин должен отправить оружие в Украину.

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