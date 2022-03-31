Мнения по отношению к Байдену у американского населения разделились.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому доверяет 72% опрошенных Pew Research Center американцев. В рейтинге среди мировых лидеров украинский глава занимает первое место.

Об этом говорится в данных социологического исследования.

На второй позиции – французский президент Эммануэль Макрон, у него 55% доверия среди граждан США; на третьей – немецкий канцлер Олаф Шольц (53%).

Только 15% американцев выразили доверие китайскому коммунистическому лидеру Си Цзиньпиню. А у Владимира Путина в связи с вторжением в Украину самые низкие показатели в рейтинге – только 6%.

77% респондентов вообще не доверяют международной политике российского президента.

Мнения по поводу отношения к Байдену у американского населения разделились: 48% говорят, что доверяют ему, 52% - не слишком доверяют или не доверяют вообще.

Социологи подтвердили, что рейтинг главы США внутри страны упал с начала президентского срока. Традиционно демократы поддерживают международную политику Байдена больше (75%), чем республиканцы (16%).

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