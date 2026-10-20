В Китае прокомментировали возможность встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина по Украине

Ранее такой формат встречи предложил кремлевский диктатор.

Китайские власти пока не располагают информацией о возможной встрече президентов КНР, США и РФ. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает китайское консульство в Сонгкхле.

У пресс-секретаря спросили, будет ли такой саммит приемлем для Китая и может ли Пекин предоставить дополнительную информацию по этому поводу. На что Нин ответила:

"На данный момент у меня нет никакой информации, которой я могла бы поделиться".

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Ранее о такой встрече сообщал The Wall Street Journal, отмечая, что ее инициатором стал кремлевский диктатор Владимир Путин. По информации издания, целью такой встречи является достижение договоренности о прекращении войны против Украины на условиях Кремля. Переговоры могут состояться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне, Китай.

Как стороны отреагировали на эту встречу

Государственный секретарь США Марко Рубио прямо не подтвердил планы проведения такой встречи, однако отметил, что Вашингтон стремится к завершению войны между Украиной и РФ. Он отметил, что переговоры о такой встрече уже велись, однако есть ли результат – он не сказал.

В Кремле также подтвердили, что тема такой встречи между сторонами поднималась. Впрочем, пока нет конкретных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что окончательное урегулирование войны невозможно без участия представителей украинской стороны.

В Украине же заявили, что такая встреча может лишь усилить желание Путина продолжать войну. Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, такие переговоры лишь подпитали бы манию величия кремлевского диктатора и придали бы ему вес, которого он не заслуживает. Сибига также подчеркнул, что Путин – это не мировой лидер, а военный преступник.

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