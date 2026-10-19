В Кремле высказались о возможной встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином

Пресс-секретарь Путина заявил, что США продолжают свои посреднические миротворческие усилия по урегулированию войны в Украине.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что тема возможной встречи главы РФ Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа упоминалась, но пока никаких конкретных договоренностей нет. Его слова цитируют росСМИ.

Песков отметил, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут посетить предстоящий саммит в Китае. Однако, по его словам, предметных предложений относительно встречи лидеров трех стран пока нет.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что США продолжают свои посреднические миротворческие усилия по урегулированию войны в Украине. Он заверил, что Москва якобы "высоко ценит" эти усилия.

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Кроме того, Песков высказался о мирном переговорном процессе. Он заявил, что окончательное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей украинской стороны.

"Окончательное урегулирование конфликта в Украине без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", - сказал Песков.

Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина - что известно

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае для обсуждения путей прекращения войны. По его словам, переговоры о такой встрече уже велись, однако он не смог подтвердить, согласована ли она окончательно.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча лидеров США, Китая и РФ без участия Украины лишь побудит инициатора войны Владимира Путина продолжать войну. Он отметил, что приглашение Путина на встречу с Трампом и Си Цзиньпином "только подпитывало бы его манию величия и придавало бы ему вес, которого он не заслуживает".

Сибига подчеркнул, что Украина настаивает на проведении трехсторонней встречи между украинской, российской и американской сторонами.

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