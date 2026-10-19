Путин предложил провести саммит с Трампом и Си для обсуждения сделки по Украине, - WSJ

Путин хочет договориться о прекращении конфликта на выгодных для Москвы условиях.

Глава России Владимир Путин предложил в следующем месяце провести трехсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином с целью договориться о прекращении войны в Украине на условиях, выгодных для Москвы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как сообщил бывший сотрудник российской разведки, Путин выдвинул эту идею в телефонном разговоре с Трампом 9 октября, когда была достигнута договоренность о закупке США российского дизельного топлива и содействии его продаже на мировом рынке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что ведутся переговоры о возможной встрече.

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"Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", – сказал он The Wall Street Journal.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп не давал согласия на такой саммит. Тем не менее, по словам чиновника, президент может положительно отнестись к этой идее, учитывая его стремление выполнить предвыборное обещание урегулировать войну.

Кремль предложил провести трехсторонний диалог в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18 и 19 ноября в Шэньчжэне, Китай.

Как отмечает WSJ, потенциальный трехсторонний диалог на китайской земле станет большим шагом для Си Цзиньпина в его усилиях по повышению роли Китая как влиятельного дипломатического посредника.

"Российские чиновники предложили эту идею Пекину по дипломатическим каналам, и китайская сторона дала понять, что не будет возражать, если Трамп поддержит эту идею", - отмечается в статье.

При этом Москва рассматривает потенциальный трехсторонний диалог как способ закрепить членство России в клубе великих мировых держав, статус, к которому Путин стремится с момента своего прихода в Кремль в 2000 году. Этот формат также исключает из картины Европу, которую Кремль считает главным препятствием на пути к победе на Украине:

"Бывший сотрудник российской разведки заявил, что у Путина широкие, хотя и нереалистичные, амбиции в отношении трехстороннего формата как второго Ялтинского саммита, который разделил бы мир на сферы влияния".

В то же время для Си этот саммит сопряжен с определенными рисками, отмечают в WSJ. В частности, китайские чиновники опасаются, что "второстепенный геополитический вопрос" может затмить их планы – использовать АТЭС как площадку для демонстрации роли Китая в регионе.

Также подобная трехсторонняя встреча может привести к тому, что Китай окажется более непосредственно вовлеченным в конфликт на Украине, а также вызвать негативную реакцию со стороны европейских столиц, которые и без того настороженно относятся к сближению Пекина с Москвой.

Трамп критикует Украину

Так, президент США заявлял, что Украине нужен другой президент, который согласится "заключить соглашение". Зеленского он обвинил в попытке создать проблемы для мира из-за атак на НПЗ РФ.

А в последнем сообщении в Truth Social глава Белого дома высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну и, возможно, никогда этого не хотел.

Он также заявил, что ещё два года назад Зеленский мог заключить более выгодное соглашение.

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