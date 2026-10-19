Украина выступила против встречи Трампа, Си и Путина без Зеленского

Путин не является мировым лидером и не заслуживает встреч такого высокого уровня, считает глава МИД Украины.

Киев предлагает США провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украины, Америки и России, чтобы ускорить завершение войны. В то же время встреча лидеров США, Китая и РФ без участия Украины лишь побудит инициатора войны Владимира Путина продолжать войну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

"Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США даст лишь противоположный результат: побудит Путина продолжать эту войну", – подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД Украины, приглашение Путина на встречу с Трампом и Си Цзиньпином "только подпитывало бы его манию величия и придавало бы ему вес, которого он не заслуживает".

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"Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия – не мировая держава, а мировая проблема", – констатирует Сибига.

Также министр добавил, что экономика России как минимум в 13 раз меньше американской и в 8 раз меньше китайской и продолжает стремительно сокращаться вместе с уровнем жизни россиян. Россия потеряла 1,6 миллиона оккупантов убитыми и ранеными в провальной войне, которую не может выиграть и не хочет завершать. Под давлением жестких санкций её технологии, промышленность и бизнес находятся в стагнации.

Таким образом, Сибига подчеркивает, что по любым прагматическим или моральным меркам Путину нет места за одним столом с президентами Трампом и Си.

"Заслужить это место он мог бы лишь серьёзным шагом к миру – например, согласившись на предложение о прекращении огня ещё до такой встречи. Вместо этого мы видим обратное: усиление террора против мирных жителей. Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места ни за одним столом", – заявил Сибига.

Возможная встреча Трампа, Си и Путина – что известно

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин 9 октября предложил в следующем месяце провести трехсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином с целью договориться о прекращении войны в Украине на условиях, выгодных для Москвы.

Кремль предложил провести трехсторонний диалог в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18 и 19 ноября в Шэньчжэне, Китай.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что уже велись переговоры о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Трампа, Си Цзиньпина и Путина, однако Рубио не смог подтвердить, достигнута ли окончательная договоренность о такой встрече.

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