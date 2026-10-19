Трамп, Путин и Си могут встретиться для переговоров по Украине: Рубио раскрыл детали

Марко Рубио заявил о риске распространения войны на другие страны и прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится к прекращению войны между Украиной и Россией, подчеркнув риски ее дальнейшей эскалации. Так он прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина для обсуждения путей прекращения конфликта, пишет Reuters.

По словам Рубио, переговоры о такой встрече уже велись, однако он не смог подтвердить, согласована ли она окончательно.

"Были разговоры о встрече. Я не знаю, согласована ли она уже, но президент четко заявил: он хотел бы, чтобы война в Украине и России закончилась", – сказал госсекретарь США журналистам во время визита в Узбекистан в понедельник.

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Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не видят положительных последствий войны и обеспокоены возможностью ее распространения на другие государства.

"Мы не видим ничего хорошего в этой войне. Мы видим много ее недостатков, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения этого конфликта... в другую страну из-за неудачной диверсионной атаки, из-за беспилотников, которые попадают под действие средств радиоэлектронной борьбы и попадают в соседнюю страну", – отметил Рубио.

Переговоры и действия Вашингтона

Напомним, Марко Рубио прибыл в Самарканд в воскресенье вечером, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями стран формата C5+1. В эту группу входят США, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. В ноябре прошлого года Дональд Трамп принимал лидеров пяти центральноазиатских государств в Белом доме.

Между тем Соединенные Штаты продолжают пытаться содействовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время Трамп заключил с Россией соглашение об импорте дизельного топлива и отменил часть санкций против Москвы. По его словам, такие шаги должны помочь удержать Кремль за столом переговоров.

Эти решения подверг критике президент Украины Владимир Зеленский. На фоне дипломатических усилий российские войска продолжают наносить удары по украинским городам.

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