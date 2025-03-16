Путин ненавидит принимать сложные решения.

Российский диктатор Владимир Путин уже некоторое время избегает четкого ответа на предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. Возможно, он надеется выиграть время, чтобы получить лучшую сделку, но в Москве опасаются, что он вообще упустит эту возможность, пишет в статье для The Times обозреватель Марк Галеотти.

Как отмечает Галеотти, при всей своей публичной "маскулинности" Путин испытывает дискомфорт при принятии сложных решений, особенно когда его заставляют быстро реагировать.

"От решения вопроса о том, как справиться с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенным в 2015 году лидером Чечни Рамзаном Кадыровым (Путин на две недели исчез с глаз долой), до решения дилемм COVID (он, по сути, свалил ответственность на своих чиновников), когда нет простых ответов, он пытается уклониться или оттянуть решение", - пишет он.

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Действительно, в этом случае ставки для Путина высоки, отмечает эксперт. Отклонив предложение о прекращении огня, он рискует вызвать отторжение у Трампа. Приняв его, он, скорее всего, разозлит российских ультранационалистов. По словам близкого к Кремлю аналитика, Путин хочет "получить достаточно времени, чтобы разобраться в новой ситуации".

Кому это выгодно?

Путин не обязательно выступает против любой сделки. В последние недели он перебросил силы с Донбасса в Курскую область, позволив украинцам в результате провести несколько контратак на востоке. Это говорит о том, что он предполагает прекращение огня и хочет быть абсолютно уверенным в том, что после прекращения боевых действий и замораживания линии фронта ни одна российская территория не останется под контролем Украины, отмечает аналитик.

Перемирие позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться, но оно предоставит такой же шанс и России, отмечает Галеотти. Киевский военный аналитик считает, что русские могут ротировать свои силы, а также использовать паузу, чтобы перенацелить их и вернуть инициативу" на фронте в Донбассе.

При этом согласие на 30-дневную сделку ни к чему не обязывает Путина - но уменьшит вероятность того, что Трамп начнет считать его, а не президента Зеленского, главным препятствием на пути к миру.

Как отмечает аналитик, это классическая российская тактика - замедлять или сводить на нет переговоры, придираясь к каждому пункту. При этом, по словам одного британского дипломата, "любые уступки сейчас, например, ограничение поставок оружия в Украину, Кремль просто прикарманит, а затем потребует большего, когда дело дойдет до мирных переговоров".

Путин тянет время

Путин не желает, чтобы его обвиняли в неудачах, поэтому тянет время, чтобы окончательно вытеснить Украину с территории России до того, как будет достигнута какая-либо сделка. Затем наступит время принятия решения, однако даже в Москве никто толком не знает, что он в итоге сделает. И, как отмечает эксперт, "есть опасения, что его парализует риск с обеих сторон".

Однако Белый дом вряд ли будет долго терпеть, и как отмечал один из обозревателей, чем дольше Путин тянет время, тем больше вероятность того, что он упустит возможность.

30-дневное перемирие - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин затягивает согласование установления режима тишины на всей линии фронта, потому что хочет захватить больше территорий Украины.

Также аналитики ISW отмечали, что Владимир Путин и его режим обвиняют украинских военных якобы в военных преступлениях в Курской области, чтобы сорвать переговоры о 30-дневном перемирии.

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