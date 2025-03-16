'Кто верит Путину?': украинцы не надеются на перемирие и готовы бороться, - The Times

Издание отмечает, что Россия выдвигает требования, на которые большинство украинцев не согласятся никогда.

Украинцы готовятся бороться дальше, несмотря на заявления политиков относительно вероятного перемирия. Если бы правительство Владимира Зеленского отказалось от суверенитета ради обеспечения мира, ощущение измены в Украине было бы глубоким, пишет The Times.

Украинец Павел в тренировочном лагере под Киевом с 3-й отдельной десантно-штурмовой бригадой поделился, что не надеется на скорое завершение войны.

"Мы воюем с Россией сотни лет", - сказал он и рассмеялся. С его бороды и рук сыпалась грязь. Он называет россиян сумасшедшими и считает, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014-м, когда Россия захватила Крым и часть Восточной Украины.

Видео дня

"Мне 24 года, но я чувствую себя намного, намного старше", - сказал он. "Я готовился к этой войне с 12 лет". Он надеется быть на фронте до конца года.

Вместе с группой Павел заплатил около 14 тысяч гривен за четырехдневный тренировочный лагерь. Все добровольцы стремились быть готовыми к передовой.

"Сколько из вас держали такое оружие?" - спросил инструктор, когда группа чистила автоматы Калашникова. Каждая рука поднялась: "Помните, это не то оружие. Вы - оружие".

Россия выдвигает требования, на которые большинство украинцев не согласятся: демилитаризация, прекращение военной помощи Западу и гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

"Украинцы готовы противостоять белорусской модели российского контроля над правительством в Киеве любой ценой", - сказала профессор Оксфордского университета Янина Дилл. "Украинцы не желают принять стратегию, которая повышает вероятность российского политического контроля, даже если это спасает жизни или уменьшает риск ядерной войны".

В то же время они готовы нести расходы, связанные с сопротивлением российской агрессии.

В лагере добровольцы пытались атаковать фальшивую российскую позицию. Взрывы и дымовая завеса на мгновение превратили лес в зону боевых действий. "Студент" стоял позади, внимательно наблюдая.

Он дважды объявлялся клинически мертвым после ранения, но выжил. "Студент" говорит:

"Я могу сказать вам только одно. Эта война не прекратится скоро".

Алексей, шахтер из Терновки, жил менее чем в 50 км от российских позиций. "Это наша реальность. Если вы живете в Украине, вы должны быть готовы воевать, как в Израиле ЦАХАЛ. Я готов сражаться", - говорит он.

Добровольцы не верят, что Соединенные Штаты и Россия могут навязать мир Украине. Они пережили террор российской оккупации на востоке, в частности похищения и пытки.

"Кто верит Путину? Ответ на этот вопрос очевиден", - сказал один из добровольцев.

Тарас Чмут, председатель благотворительной организации "Вернись живым", сказал: "Мы не проиграем эту войну из-за гениальности врага. Мы проиграем, только если будем слабыми".

В пятницу вечером на Крещатике собралась молодежь из правых группировок. Молодежь, которая раньше выглядела как хулиганы, теперь выглядит героической.

"Они - наше будущее", - сказала медсестра Надя, чей муж в 2023 году попал в плен. "Мы не хотим мира. Мы хотим быть свободными".

Роман, 18-летний студент, считал прекращение огня "невозможным": "Наступит день, когда мне придется взять винтовку и защищать свою родину".

Перемирие в Украине: вы могли это пропустить

Планы по заключению мирного соглашения о прекращении огня в Украине переходят в "оперативную фазу", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, подход правителя РФ Владимира Путина "да, но" к предлагаемому прекращению огня недостаточно хорош.

Ранее подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин акцентировал, что военные не понимают, как можно обеспечить перемирие. Он добавил, что не помнит, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: