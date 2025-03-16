'Кто верит Путину?': украинцы не надеются на перемирие и готовы бороться, - The Times

Украинцы готовятся бороться дальше, несмотря на заявления политиков относительно вероятного перемирия. Если бы правительство Владимира Зеленского отказалось от суверенитета ради обеспечения мира, ощущение измены в Украине было бы глубоким, пишет The Times.
Украинец Павел в тренировочном лагере под Киевом с 3-й отдельной десантно-штурмовой бригадой поделился, что не надеется на скорое завершение войны.
"Мы воюем с Россией сотни лет", - сказал он и рассмеялся. С его бороды и рук сыпалась грязь. Он называет россиян сумасшедшими и считает, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014-м, когда Россия захватила Крым и часть Восточной Украины.
"Мне 24 года, но я чувствую себя намного, намного старше", - сказал он. "Я готовился к этой войне с 12 лет". Он надеется быть на фронте до конца года.
Вместе с группой Павел заплатил около 14 тысяч гривен за четырехдневный тренировочный лагерь. Все добровольцы стремились быть готовыми к передовой.
"Сколько из вас держали такое оружие?" - спросил инструктор, когда группа чистила автоматы Калашникова. Каждая рука поднялась: "Помните, это не то оружие. Вы - оружие".
Россия выдвигает требования, на которые большинство украинцев не согласятся: демилитаризация, прекращение военной помощи Западу и гарантии, что Украина не вступит в НАТО.
"Украинцы готовы противостоять белорусской модели российского контроля над правительством в Киеве любой ценой", - сказала профессор Оксфордского университета Янина Дилл. "Украинцы не желают принять стратегию, которая повышает вероятность российского политического контроля, даже если это спасает жизни или уменьшает риск ядерной войны".
В то же время они готовы нести расходы, связанные с сопротивлением российской агрессии.
В лагере добровольцы пытались атаковать фальшивую российскую позицию. Взрывы и дымовая завеса на мгновение превратили лес в зону боевых действий. "Студент" стоял позади, внимательно наблюдая.
Он дважды объявлялся клинически мертвым после ранения, но выжил. "Студент" говорит:
"Я могу сказать вам только одно. Эта война не прекратится скоро".
Алексей, шахтер из Терновки, жил менее чем в 50 км от российских позиций. "Это наша реальность. Если вы живете в Украине, вы должны быть готовы воевать, как в Израиле ЦАХАЛ. Я готов сражаться", - говорит он.
Добровольцы не верят, что Соединенные Штаты и Россия могут навязать мир Украине. Они пережили террор российской оккупации на востоке, в частности похищения и пытки.
"Кто верит Путину? Ответ на этот вопрос очевиден", - сказал один из добровольцев.
Тарас Чмут, председатель благотворительной организации "Вернись живым", сказал: "Мы не проиграем эту войну из-за гениальности врага. Мы проиграем, только если будем слабыми".
В пятницу вечером на Крещатике собралась молодежь из правых группировок. Молодежь, которая раньше выглядела как хулиганы, теперь выглядит героической.
"Они - наше будущее", - сказала медсестра Надя, чей муж в 2023 году попал в плен. "Мы не хотим мира. Мы хотим быть свободными".
Роман, 18-летний студент, считал прекращение огня "невозможным": "Наступит день, когда мне придется взять винтовку и защищать свою родину".
Перемирие в Украине: вы могли это пропустить
Планы по заключению мирного соглашения о прекращении огня в Украине переходят в "оперативную фазу", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, подход правителя РФ Владимира Путина "да, но" к предлагаемому прекращению огня недостаточно хорош.
Ранее подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин акцентировал, что военные не понимают, как можно обеспечить перемирие. Он добавил, что не помнит, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ.