По мнению президента, россияне хотят выбить себе более сильные позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин затягивает согласование установления режима тишины на всей линии фронта, потому что хочет захватить больше территорий Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

В частности, у президента спросили, насколько реально достичь режима тишины, учитывая заявления от России.

"Они хотят более сильную позицию, я уверен, перед тишиной. Сейчас они выглядят как минимум несерьезно. После предложения и после того, на что они не рассчитывали, - на то, что будет найдено союзническое решение в Джидде, - они понимают, что теперь им надо отвечать. И теперь они будут рассказывать о контроле, о еще чем-то", - сказал Зеленский.

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По его словам, если бы Украина говорила только о тишине на море, то россияне бы реагировали следующим образом: "а почему только на море?", потому что если тишина - то везде. Аналогично, если бы еще и дополнительно речь шла о тишине в небе, то россияне бы рассказывали, что "в небе они рассчитывают только на безопасность своей энергосистемы".

"То есть, мы уменьшали все эти возможности для красноречия Путина и его окружения, которое действительно не хочет окончания войны. То есть, я считаю, что на сегодня сужен этот коридор", - сказал Зеленский.

Он повторил, что Украина готова на безусловный режим прекращения огня на 30 суток, который предложила американская сторона.

"Если русские не соглашаются, значит они не соглашаются не с нашим предложением, а не соглашаются конкретно с предложением президента Трампа, потому что наши все наработки сформулировали, в конце концов, американцы. И это их четкая позиция", - подчеркнул Зеленский.

Таким образом, как сказал Зеленский, кремлевский диктатор на сегодня не согласен с тем, что предложил Дональд Трамп.

"Я считаю, что это просто находить позицию, чтобы не идти к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил Зеленский, сегодня во время виртуальной встречи мировых лидеров, несколько партнеров Украины относительно режима тишины говорили, что самое важное - не идти на российское "но".

"Потому что это ceasefire [режим прекращения огня] на 30 суток. Это не вечность. Это тишина. И это 30 суток, когда всем сторонам дается возможность продемонстрировать скорость и желание закончить войну. Или - наоборот", - подчеркнул Зеленский.

Также у Зеленского спросили, что со слов президента США Дональда Трампа следует, что в понедельник, 17 марта, будет понятен ответ россиян о прекращении огня, и стоит ли привязываться к этой дате.

"Я думаю, что затягивание процесса идет именно из-за того, что я сказал: они хотят улучшить ситуацию для себя на поле боя", - отметил Зеленский.

В то же время, как напомнил Зеленский, именно 17 марта, но два года назад, - в 2023 году, Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путин за незаконную депортацию детей.

Отдельно президент Украины отметил, что в ближайшие дни у Украины будет координация с США относительно следующих шагов.

"Мы очень ожидаем и очень верим: если русские не согласны с предложением президента Трампа, то позиция президента Трампа будет четкая, жесткая, прямая по отношению Путина", - сказал Зеленский.

Кроме того, у президента спросили, известны ли подробности встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским диктатором Путиным.

Как сказал Зеленский, он понимает, что происходило в Москве.

"Нам не может быть известно на 100%, о чем эти люди говорили. Но мы понимаем, что будет много разных "но", чтобы поставить Украину в более слабую ситуацию. И здесь очень важна позиция Америки. Если режим прекращения полный, то никаких "но". Позиция у всех должна быть четкая, прозрачная, правдивая", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Путин пытается заблокировать соглашение о перемирии: "Он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас".

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