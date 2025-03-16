РФ распространяет новую ложь о ВСУ, чтобы сорвать переговоры о перемирии, - ISW

Аналитики отметили, что Путин и другие провластные лица усилили распространение нарратива о "военных преступлениях" ВСУ на Курщине.

Правитель РФ Владимир Путин и его режим обвиняют украинских военных якобы в военных преступлениях в Курской области, чтобы сорвать переговоры о 30-дневном перемирии, сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив, который обвиняет украинские силы в военных преступлениях в Курской области, пытаясь дискредитировать украинскую армию, подорвать поддержку Украины Западом и испортить или затянуть прямые переговоры по 30-дневному прекращению огня, которое президент США Дональд Трамп предложил Путину", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Путин, другие провластные лица и государственные СМИ усилили заявления, обвиняя украинские войска в совершении военных преступлений в Курской области.

Видео дня

13 марта в ответ на предложение о временном прекращении огня между США и Украиной Путин спросил, должна ли Россия позволить украинским войскам покинуть Курскую область "после того, как они совершили много преступлений против мирного населения".14 марта он повторил заявления о том, что украинские войска якобы совершили "терроризм" в Курской области.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил украинские силы в военных преступлениях в Курской области с начала вторжения в августе 2024 года, но усилили эти усилия с февраля 2025 года, хотя эти претензии являются необоснованными.

Путин, вероятно, намерен использовать этот нарратив, ложно называя украинские силы "жестокими военными преступниками" - как это сделал Кремль в конце 2021 и 2022 годов, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину - чтобы сорвать или отсрочить переговоры о 30-дневном прекращении огня.

"Российские ультранационалистические голоса использовали обвинения Путина и российских государственных СМИ относительно украинских военных преступлений, чтобы поддержать свои призывы к России отказаться от любого прекращения огня в Украине и оправдать жестокое обращение с украинскими силами на поле боя", - отмечают аналитики.

Перемирие в Украине: вы могли это пропустить

Планы по заключению мирного соглашения о прекращении огня в Украине переходят в "оперативную фазу", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, подход правителя РФ Владимира Путина "да, но" к предлагаемому прекращению огня недостаточно хорош.

Ранее подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин акцентировал, что военные не понимают, как можно обеспечить перемирие. Он добавил, что не помнит, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: