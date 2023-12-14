Лидеры Европейского Союза приняли решение в отсутствие премьер-министра Венгрии, "но не за его спиной".

Лидеры Европейского Союза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении без участия венгерского премьера Виктора Орбана, что повлекло избегание вето. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Так, несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно пропустил встречу во время голосования за решение в отношении Украины. По данным источников, все остальные страны поддержали начало переговоров с Украиной - 26 голосовали "за", а одна страна воздержалась.

"Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и о предоставлении Грузии статуса кандидата", – пояснил один из собеседников.

По словам еще одного европейского политика из команды президента Евросовета Шарля Мишеля, юридически "это абсолютно в соответствии с правилами".

"Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты", – отметил собеседник издания.

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В четверг, 14 декабря, Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Возможность объявления о начале переговоров с Украиной на встрече в Брюсселе обсуждалась уже давно, при этом ясности в этом вопросе не было.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с мощным заявлением. В частности, он призвал "не впадать сегодня в нерешительность" и "не предавать веру в Европу".

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