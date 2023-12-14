Президент подчеркнул, что Украина выполнила все поставленные перед ней обязательства, и призвал Европу выполнить свои обещания.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к 27 лидерам ЕС, принимающим участие в саммите в Брюсселе, на котором в частности может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как пишет Guardian, во время обращения, он в частности, призвал не "впадать сегодня в нерешительность" и "не предавать веру в Европу".

"Этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует всё. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал… Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которое она сама подготовила".

Украинский президент подчеркнул, что, по его мнению, Киев выполнил свою "домашнюю работу" по требованиям ЕС относительно начала переговоров о членстве.

"Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой", - отметил президент.

Он отметил, что в прошлом году Украина получила четкие рекомендации и напомнил, что приняты все необходимые ключевые законы.

"Вы все – подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства", - подчеркнул Зеленский.

Так что он призвал Европу выполнить свои обещания.

"Я прошу вас сегодня об одном – не предайте народ и его веру в Европу. ​Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому Союзу выжить? ​Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пропуск от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины", - сказал Зеленский, добавив, что Путин наверняка использует это против против всей Европы.

"Не давайте ему эту первую – и единственную – победу в году. Европа должна победить, соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение", - подчеркнул украинский президент.​

Саммит ЕС в Брюсселе

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза, на котором, в частности, может быть принято решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявлял, что работает день и ночь для одобрения положительного решения. В то же время, по данным СМИ, ЕС может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за непримиримой позиции Венгрии.

Сегодня перед началом саммита лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не выполнила условия для открытия переговоров и снова повторил, что "сейчас нет оснований вести переговоры о членстве Украины".

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