Журналисты уверены, что вывод украинских войск не будет означать катастрофу.

Впервые с начала полномасштабной войны оккупанты находятся на пороге захвата Бахмута, но это им очень дорого обойдется.

Как указывается в материале CNN, украинская оборона в городе и вокруг него "сжимается" из-за давления интенсивного артиллерийского, минометного огня, авиаударов, а также значительных усилий сухопутных войск РФ.

"Если и когда Бахмут упадет, может возникнуть соблазн спросить, улучшаются ли российские силы, изучая уроки из списка ошибок, которые они до сих пор делали в этом конфликте, и, наконец, используя свое превосходство в численности и огневой мощи. Ответ: наверное, нет", - утверждают журналисты.

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По мнению бывшего австралийского генерала Мика Райана, ВСУ могут решить, что они достигли всего, что могли, обороняя Бахмут и вывести войска для сохранения своих сил для дальнейших боев.

"Но вывод украинских войск не равнозначен катастрофе, если он осуществляется упорядоченно. К этому следует относиться как к обычной тактике, а не как к предвестнику катастрофы", - подчеркнул Райан.

Издание также отмечает, что "наступает момент, когда разумнее отступить, чем нести растущие потери и сокрушительный моральный удар".

"Но для россиян взятие Бахмута не изменило бы принципиальных недостатков их кампании", - добавили журналисты.

В то же время для россиян Бахмут стал "навязчивой идеей", поскольку они не имеют никакого прогресса в других местах.

Ситуация в Бахмуте

3 марта ветеран российско-украинской войны Алексей гетман заявил, что на юге от Бахмута оккупанты продвинулись по меньшей мере на 10 км вдоль дороги М-03 и чуть меньше на севере. Между этими двумя группами вокруг Бахмута всего 5 километров

Несмотря на такие заявления, 5 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский посетил обороняющие части Бахмут и подступы к городу. Он заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.

6 марта 2023 года издание Bild сообщило о разногласия между президентом Зеленским и генералом Валерием Залужным через Бахмут. Якобы они имеют принципиально разные взгляды относительно вывода войск из города.

На ставке главнокомандующего было принято, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмути должны продолжиться.

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