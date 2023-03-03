Российские войска начали давить с востока на запад, продвигаясь в городе.

Российские оккупанты за последние сутки изменили тактику под Бахмутом - они не так активно пробуют окружить город с севера и юга. Теперь они пытаются выжимать ВСУ из города.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, украинские воины ежедневно держат оборону.

"За последние сутки изменилась тактика у российских оккупантов - они не так активно пытаются окружить Бахмут с севера и юга. На юге они продвинулись как минимум на 10 км по дороге М-03 и немного меньше на севере. Между этими двумя группировками вокруг Бахмута всего 5 километров", - сказал он.

Видео дня

По словам эксперта, город к западу от Бахмута находится под огневым контролем артиллерии и минометов.

"Последние сутки россияне начали биться не столько за захват города по этим направлениям, а пытаются выжать украинцев непосредственно из города. Они начали шаг за шагом давить с востока на Запад, продвигаясь в городе. Сейчас продолжаются бои, держим оборону", - подчеркнул Гетман.

Ситуация под Бахмутом

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия под Бахмутом ежедневно теряет по 500 военных.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что город почти полностью окружен и осталась только одна свободная дорога для ВСУ.

Одному из подразделений аэроразведки вчера, 2 марта, приказали покинуть Бахмут. Военные обороняли город в течение 110 дней.

Как пишет СNN, ночью со 2 на 3 марта российские войска взорвали важное транспортное сооружение вблизи Бахмута.

Глава СНБО Алексей Данилов успокоил украинцев, заявив, что Украина знает, как действовать в этой ситуации вокруг Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: