Он не стал прогнозировать, упадет ли украинская оборона Бахмута или когда именно это может произойти.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Бахмут Донецкой области имеет больше символическое, чем оперативное значение, и его падение не обязательно будет означать, что Москва изменила ход боевых действий.

"Я думаю, что город имеет больше символической ценности, чем стратегической или оперативной", — сказал Остин журналистам во время визита в Иорданию, сообщает Reuters.

"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этих боев", — сказал он, добавив, что он не будет прогнозировать, может ли Бахмут упасть и когда.

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Остин сказал, что если украинские силы решат перебазироваться к западу от Бахмута, он не расценит это как стратегическую неудачу.

Ситуация в Бахмуте

Ожесточенные бои за город-крепость Бахмут идут с лета 2022 года. Сейчас ведутся острые дискуссии относительно вероятного выхода ВСУ оттуда. Но они продолжают оборонять населенный пункт.

6 марта 2023 года боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко заявил, что Вооруженные Силы Украины наносят врагу значительные и заметные потери на Бахмутском направлении.

В этот же день, 6 марта, немецкое издание BILD, ссылаясь на источники в украинских политических кругах, сообщило, что якобы между Зеленским и Залужным существуют разногласия по поводу обороны Бахмута. Первый, по данным издания, настаивает на том, чтобы продолжать бороться за город. Второй якобы считает целесообразным вывести защитников Украины оттуда.

Накануне глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт заявлял, что для украинских войск имеет смысл отойти на более защищенную линию в Бахмуте Донецкой области.

Российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут Донецкой области, сообщал Институт изучения войны 5 марта.

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