Позицию Залужного разделяет, как утверждает издание, большинство бойцов, удерживающих Бахмут.

По информации СМИ, между президентом Украины Владимиром Зеленским и его самым важным генералом Валерием Залужным возникли разногласия по поводу того, как поступать с Бахмутом Донецкой области. У главы государства и Главнокомандующего ВСУ принципиально разные взгляды на нахождение украинских защитников в этом городе.

Как сообщает издание BILD, ссылаясь на информацию из нескольких источников в украинском политическом руководстве, несколько недель назад Залужный рекомендовал рассмотреть возможность выхода из Бахмута по тактическим соображениям.

Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным, сказал BILD: "Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимает, почему город удерживается".

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"Хотя российские потери, как говорят, значительно выше, многие украинские солдаты также погибли при самоотверженной обороне города. Говорят, что на этом фоне Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на раннем этапе", — говорится в материале издания.

Позицию Залужного разделяет, как утверждает BILD, большинство бойцов, удерживающих Бахмут.

Оппоненты такой точки зрения говорят, что при уходе из Бахмута подобные бои произошли бы и в других местах. Цель состоит в том, чтобы не дать россиянам продвинуться вперед и в то же время нанести им самые тяжелые потери.

Также издание приводит аргументы другого украинского военного аналитика: "Вначале Бахмут был ловушкой для россиян, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 (на каждого убитого украинца погибает семь россиян, — УНИАН.) — это единственная военная причина удерживать Бахмут".

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты с лета 2022 года штурмуют Бахмут, однако украинские военнослужащие держат оборону города-крепости. Сообщается об огромных потерях среди путинских военных.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут находиться в городе, пока это будет разумно.

6 марта Институт изучения войны сообщил, что военное командование Украины, вероятно, приняло решение об ограниченном тактическом отводе войск на самом горячем участке фронта - в Бахмуте. На такой шаг оно якобы пошло из-за разрушения местного железнодорожного моста, который пролегает через реку на северо-востоке города.

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