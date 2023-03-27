В Минске уже начались весенние обострения после заявлений Путина.

После слов Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси тамошние пропагандисты начали продвигать в эфир шапкозакидательные настроения. Например Григорий Азаренок заявил, что теперь Минск может применить ядерную против агрессоров.

"Ну что вражины, рохкайте: Беларусь - ядерная держава. Государство, обладаетющее возможностью, в случае нападения на ее территорию, ответить тактическим ядерным оружием", - счастливо сказал Азаренок.

Пророссийский пропагандист продолжил продвигать и тезис своих коллег из московского телевидения, запугивая Запад. Он пригрозил странам ЕС применением ядерного оружия.

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"Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так совершится потаенное. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас вынудили. И не жалуйтесь теперь, вас предупреждали", - добавил Азаренок с улыбкой на лице.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Как писал УНИАН, 25 марта Путин заявил о подготовке в Беларуси хранилища для ядерки. Его строительство планируется завершить к 1 июля. Президент Россия заверил, что Москва это делает, потому что США тоже действует в этом направлении.

Украина инициировала немедленный созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Германия и еще ряд европейских стран в ответ обвинили Путина в попытке "ядерного запугивания". В МИД Германии добавили, что слова о распространении США яерного оружия по миру являются обманчивыми.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пригрозил стране-агрессору новыми санкциями. Также он отметил, что Минск должен понимать о персональной ответственности.

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