Украина призывает страны G7 и ЕС предупредить Минск о далеко идущих последствиях для Беларуси в случае ее согласия разместить у себя тактическое ядерное оружие от России.

Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отмечают, что последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие подрывают основы договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

Отмечается, что намерение разместить на территории Беларуси ядерное оружие вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего.

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"Такие намерения не могут не вызывать особой обеспокоенности для всего мирового сообщества, ведь Россия заявляет о них в условиях продолжения своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины. Несмотря на ужасные преступления против человечности и военные преступления, которыми Кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя", - говорится в заявлении министерства.

В МИД призывают государства Группы Семи и Европейского Союза предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

Кроме того, отмечается, что Украина ожидает эффективного противодействия ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе как постоянных членов Совета Безопасности ООН, и требует немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

"Россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средства сдерживания и предупреждения войны, а не инструмента угроз и запугивания. Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации", - подчеркнули в МИД.

Ядерное оружие в Беларуси - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 25 марта российский диктатор Путин заявил, что разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко уже долгое время просил его разместить такое оружие в стране.

В частности, До 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие, и самолеты, которые могут нести ядерные ракеты.

В США сдержанно отметили, что Россия и Беларусь обсуждали подобное соглашение в прошлом году. Но пока нет никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.

В свою очередь, МИД Германии обвинил Владимира Путина в дальнейшей попытке "ядерного запугивания". Берлин также напомнил Беларуси о ее обязательстве быть свободной от ядерного оружия.

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