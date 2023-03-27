Страна будет добиваться введения новых санкций против РФ и Беларуси.

Литва будет добиваться введения новых санкций против России и Беларуси из-за их намерения разместить тактическое ядерное оружие на территории РБ.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел Литвы говорится, что страна рассматривает это как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту.

"Это отчаянные шаги Путина и Лукашенко, направленные на создание очередной волны напряженности и дестабилизации в Европе. Подобные действия еще больше вовлекают Беларусь в войну с Украиной и конфронтацию с демократическим миром", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что Беларусь является дополнительным фактором риска для Балтийского региона, поскольку она теряет свой суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии, а также все больше интегрируется в российские военные планы.

"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на эти милитаристские планы российского и беларуского режимов. В качестве одной из ответных мер Литва призовет к принятию новых санкций", - добавили в министерстве.

Путин хочет разместить ядерное оружие в Беларуси

Как известно, 25 марта российский президент Путин заявил, что на территории Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

После этого Украина потребовала созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

В Европейском союзе заявили, что Беларусь может это остановить, если захочет, в ином случае - против них могут ввести новые санкции.

Также на заявление Путина отреагировали в Польше, Германии и Франции. В Варшаве заявили, что это шаг ко втягиванию Беларуси в военную машину РФ, а Берлин обвинил Кремль в попытке "ядерного запугивания".

Париж призвал Россию действовать ответственно и пересмотреть соглашение с Беларусью.

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