Запад гарантировал, что поможет Армении проводить экономические реформы и укреплять демократию.

США и Евросоюз готовы выделить Армении сотни миллионов долларов для поддержки демократических изменений и экономического роста после того, как официальный Ереван отвернулся от РФ и начал сближение с западными странами.

После переговоров между президентом Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ЕС заявили, что готовы выделить 270 млн в течение ближайших 4 лет, передает Голос Америки.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС и Армения заметно сближаются в ценностях и интересах. Она также приветствовала меры, которые Армения осуществляет для противодействия обхода санкций, которые ЕС наложил на РФ.

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Она подчеркнула, что это очень важно "для того, чтобы смертоносное оборудование и технологии не попадали к российским военным".

"Мы будем инвестировать в укрепление экономики и общества Армении, делая их более стабильными перед лицом потрясений", - подчеркнула президент ЕС.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что главная цель - подтвердить трансатлантическую поддержку "демократического, процветающего будущего армянского народа, а также более интегрированного и более мирного региона". Он добавил, что США планируют выделить Армении более $65 млн на экономические реформы - это на 50% больше, чем в 2022 году.

"Мы настроены на дальнейший рост нашей поддержки демократической и экономической устойчивости Армении путем инвестиций в продовольственную безопасность, цифровую инфраструктуру, диверсификацию энергетики, диверсификацию торговых партнеров", - сказал Блинкен.

Отстранение Армении от РФ

После нового года власти Армении начали существенно отдаляться от Кремля. В середине марта премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - российского аналога НАТО - если не получит четкого разъяснения, готов ли этот военный блок защищать Армению .

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