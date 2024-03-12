Сейчас Ереван ждет ответа на свой запрос к руководству организации.

Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – российского аналога НАТО – если не получит внятного разъяснения, готов ли этот военный блок защищать Армению. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, ОДКБ заверила Ереван, что готова разместить своих миротворцев на границе с Азербайджаном, но не указала, где эта граница проходит. "Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении", — сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что вопрос членства страны в ОДКБ будет зависеть от ответа, который Ереван получит. Если ответ "будет соответствовать нашим представлениям", то Армения останется в организации. "Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать", — подчеркнул Пашинян.

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Он отметил, что до недавней войны за Карабах руководство ОДКБ и Россия называли "красной чертой" любые атаки на суверенную территорию Армении. По словам Пашиняна, в ходе событий мая 2021 года эта "красная черта" была пройдена, но реакции со стороны ОДКБ не последовало.

Говоря о возможном размещении миротворцев ОДКБ, Пашинян также задался вопросом, почему военный блок в данной ситуации действует как нейтральная сторона, если Армения является его полноправным членом.

Армения и ОДКБ

Как писал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Армении заявил, что Ереван "заморозил" участие в ОДКБ, поскольку договор о коллективной безопасности на практике не работает в отношении армянского государства.

Пашинян ранее также неоднократно критиковал ОДКБ за нежелание поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном в ходе военных действий последних лет. В результате этих событий армяне утратили контроль над Карабахом и прилегающими районами Азербайджана, которые они удерживали с начала 1990-х годов в нарушение азербайджанского суверенитета.

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