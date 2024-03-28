В то же время в стране заявляют, что реэкспортируют в Россию товары, которые не подпадают под санкции.

Несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, двусторонняя торговля между странами процветает, что заставило западных партнеров задуматься над соблюдением санкций Ереваном, пишет Euractiv.

Отмечается, что после введения санкций против Москвы экспорт Армении в Россию утроился в 2022 году, а затем удвоился в январе-августе 2023 года, что дало основания для обвинений относительно соблюдении южнокавказской страной режима западных санкций.

После вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, Москва стала торговым партнером номер один для Еревана. Доля РФ во внешнем экспорте Армении еще больше выросла после вторжения в Украину. В 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13%.

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По словам журналистов, рост экспорта Армении в Россию в значительной степени обусловлен реэкспортом продукции из третьих стран. Перечень товаров, экспортируемых из Армении в Россию за последние два года, включает, но не ограничивается мобильными телефонами, компьютерами, наушниками и другим техническим оборудованием. В последние месяцы также растет реэкспорт бриллиантов и золота.

Чтобы избежать возможных проблем с соблюдением режима санкций, правительство Армении сделало данные о торговле с Россией общедоступными и инвестировало в предоставление обновленной информации об импорте и экспорте в Российскую Федерацию почти в режиме реального времени.

"Наблюдается рост реэкспорта, продукты, которые реэкспортируются, пока не находятся под санкциями, или, по крайней мере, пока не находятся. Однако, если завтра коллективный Запад решит рассматривать реэкспорт в Россию как обход санкций, весь экспорт Армении окажется под угрозой", – заявила Седа Эргнян с платформы расследований Hetq.am.

Между тем, чтобы усилить контроль за возможным обходом санкций зарегистрированными в Армении компаниями, власти страны ввели в 2023 году обязательные государственные лицензии на поставку микросхем, трансформаторов, видеокамер, антенн и другого электронного оборудования в Россию.

Риски для Армении

"Высокая зависимость экономики Армении от торговли с Россией сделала практически невозможным присоединение страны к санкциям против Москвы без риска беспрецедентного экономического падения", – пишет издание.

Однако указывается, что растущая экономическая зависимость от российского рынка, однако, не препятствует попыткам армянского правительства медленно сместить геополитическую ориентацию страны на Запад. Напротив, напряженность в отношениях, включая открытое несогласие Армении с агрессивной войной Кремля, продолжает расти параллельно с увеличением объемов торговли.

Противоречивость взглядов

Авторы статьи указывают, начиная с февраля 2022 года, рост показателей экспорта периодически подается в западных СМИ как доказательство того, что Армения сознательно помогает России обходить режим санкций.

Редактор и основатель #CivilNetCheck Ани Григорян указывает, что некоторые СМИ и иностранные эксперты иногда представляют данные о торговле Армении с Россией как доказательство несоблюдения санкций. Однако цифры часто подаются без какого-либо контекста или без ссылки на особенности или уязвимости контекста Армении. Даже если цифры не являются фальшивыми, их представление без соответствующего контекстуального анализа может стать манипуляцией, подчеркнула Григорян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что ни ЕС, ни США не имеют никаких оговорок относительно соблюдения Арменией санкций. Официальные представители США и ЕС действительно неоднократно заявляли, что власти Армении сотрудничают с западными партнерами.

В то же время армянские эксперты отмечают необходимость отслеживать как политику правительства Армении относительно санкций, так и волны медиа-манипуляций на англоязычных медиа-платформах.

Обход Россией санкций

В Литве нашли компании, которые сознательно помогают России получать подсанкционные товары. Компании, которые работают в Литве, организуют экспорт в Россию оборудования, технологий и других подсанкционных товаров. Они делают это, осознавая, что нарушают закон.

Польша и страны Балтии перестали свободно пропускать в Евразийский союз (геополитический проект реставрации имперской гегемонии России) автомобили дороже 50 000 евро или с двигателем более 1,9 литра. ЕС ранее ввел санкции на экспорт таких автомобилей в Россию, но они продолжали попадать туда через Беларусь или с помощью псевдотранзита через другие страны.

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