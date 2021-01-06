После шести дней поисков и обнаружения на месте оползня тел семерых жертв спасатели уже не надеются найти еще живых под завалами. С этого времени проводят поиск трех тел.

Спустя шесть дней после разрушительного оползня в Норвегии спасатели потеряли надежду найти выживших, погибшими считаются 10 человек.

Читайте такжеОползни в Исландии разрушили десяток домов, население города пришлось эвакуировать (видео)Как сообщает "Немецкая волна", об этом сообщили в местной полиции. По словам пресс-секретаря полиции, все места, где теоретически можно было бы обнаружить выживших, спасатели обыскали. "Мы сделали все, что могли", - заверили в полиции.

Поэтому три человека, которые до сих пор считались пропавшими без вести, теперь считаются погибшими, в результате чего общее число жертв трагического происшествия достигло десяти.

На днях спасателям удалось обнаружить седьмое тело жертвы оползня. Погибшей оказалась беременная женщина, ранее из-под завалов откопали тело ее мужа и двухлетней дочери. Четверо других жертв катастрофы - в возрасте от 29 до 69 лет. В числе тех, кого еще недавно считали пропавшими без вести, двое взрослых и одна 13-летняя девочка.

Оползень в Норвегии: детали

Ночью 30 декабря в городке Аск, что в 25 км к северо-востоку от Осло, произошел оползень, в результате чего было разрушено несколько домов.

По меньшей мере 10 человек были травмированы, 9 домов - разрушены, также существовала угроза обвала других домов. До тысячи жителей эвакуировали. Без вести пропавшими объявили десять человек.

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Автор: Юлия Петриченко