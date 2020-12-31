Из-за оползней в Норвегии пришлось эвакуировать более 700 человек (видео)

На место оползней приехали сразу 40 спасателей.

Из-за оползней пострадали десять человек / Фото REUTERS

Из-за оползней в 20 километрах от норвежской столицы Осло травмированы десять человек, судьба 11 неизвестна.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более 700 человек пришлось эвакуировать. На стенах еще полтора десятка домов появились трещины. Спасатели получили десятки звонков с просьбой о помощи.

На место оползней приехали сразу 40 спасателей. С пострадавшими, среди которых немало людей пожилого возраста, работают психологи.

Оползни в Норвегии: что известно

ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.

В результате оползня повреждены несколько домов.

Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.

"Условия тяжелые. Темно и плохая погода", - сказал он.

Петтерсен назвал произошедшее "катастрофой".

По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.

Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.

Полицию предупредили о происшествии около 4:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.