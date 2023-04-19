По оценкам ООН, к середине 2023 года в Индии будет на 2,9 миллиона человек больше, чем в Китае.

Индия вплотную приблизилась к тому, чтобы стать самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай. К середине 2023 года население Индии превысит китайское почти на 3 миллиона человек.

Согласно "Докладу о состоянии народонаселения мира" Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), население Индии оценивается в 1,4286 млрд человек, по сравнению с 1,4257 млрд населения Китая. Об этом пишет Reuters.

США занимают третье место с расчетным населением в 340 миллионов человек, свидетельствуют данные в отчете, отражающем информацию по состоянию на февраль.

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Эксперты по народонаселению, использующие предыдущие данные ООН, прогнозировали, что Индия превзойдет Китай в этом месяце, но в последнем отчете UNFPA не указана дата.

Чиновники ООН заявили, что невозможно указать дату из-за неопределенности данных из Индии и Китая, поскольку последняя перепись населения Индии проводилась в 2011 году, а новая должна была состояться в 2021 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

Хотя на обе страны будет приходиться более трети предполагаемого мирового населения в 8,045 миллиарда человек, увеличение количества людей в обеих странах замедляется, хотя в Китае это происходит намного быстрее, чем в Индии.

Согласно правительственным данным, ежегодный прирост населения Индии составляет в среднем 1,2% с 2011 года по сравнению с 1,7% в предыдущем десятилетии.

Общественный опрос, проведенный UNFPA для отчета за 2023 год, показал, что наиболее распространенное мнение в Индии, а также в Бразилии, Египте и Нигерии заключалось в том, что население в каждой стране "слишком велико, а коэффициент рождаемости слишком высок", говорится в отчете.

"Результаты опроса в Индии свидетельствуют о том, что обеспокоенность населения проникла в широкие слои общества. Тем не менее, численность населения не должна вызывать беспокойство или тревогу. Вместо этого ее следует рассматривать как символ прогресса, развития и устремлений, если соблюдаются индивидуальные права и выбор", - заявила в своем заявлении представитель UNFPA в Индии Андреа Войнар.

Численность населения в мире - что известно

Как сообщал УНИАН, в прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий. Ожидается, что исторический поворот положит начало длительному периоду сокращения числа граждан с серьезными последствиями для его экономики и всего мира.

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая может сократиться на 109 миллионов человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году. Местные демографы сетуют, что такими темпами Китай состарится раньше, чем разбогатеет.

Тем временем, согласно данным сервиса Countrymeters, в августе прошлого года общая численность населения мира достигла отметки в 8 миллиардов человек. Из них 50,5% - мужчины и 49,5% - женщины. В Китае и Индии проживает около 36% населения всей нашей планеты.

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