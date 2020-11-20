Всех раненых госпитализировали / фото REUTERS
В немецком городе Оберхаузен мужчина с ножом ранил пять человек.
Читайте также"Откровение" во время застолья: в Одесской области мужчина зарезал знакомую «по приказу голоса»Об этом сообщает Reuters.
В полиции считают, что нападение произошло в результате семейного конфликта. Ранения получили пять человек.
Всех раненых, включая нападавшего, доставили в больницу. По меньшей мере один из них получил опасные для жизни травмы.
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