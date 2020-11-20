В полиции считают, что нападение произошло в результате семейного конфликта.

В немецком городе Оберхаузен мужчина с ножом ранил пять человек.

Читайте также"Откровение" во время застолья: в Одесской области мужчина зарезал знакомую «по приказу голоса»Об этом сообщает Reuters.

В полиции считают, что нападение произошло в результате семейного конфликта. Ранения получили пять человек.

Всех раненых, включая нападавшего, доставили в больницу. По меньшей мере один из них получил опасные для жизни травмы.

Другие новости УНИАН

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская