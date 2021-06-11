Саммит НАТО запланирован на 14 июня

Североатлантический альянс рассмотрит изменения в статью о коллективной обороне. Если представители страны-членов НАТО придут к соглашению, то нападение на космический спутник одной из стран, входящих в Альянс, приравняют к нападению на всех.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Der Spiegel.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне", - заявил Столтенберг.

По его словам, если решение относительно 5 статьи устава НАТО одобрят, то ее действие будет распространяться на нападения за пределами Земли.

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"Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него", - подытожил генсек НАТО.

Как ранее сообщал УНИАН, Пентагон расширяет программу по привлечению ракет повторного использования, таких как Starship от компании Илона Маска SpaceX, чтобы быстро перевозить грузы по миру.

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Автор: Анастасия Горбачева