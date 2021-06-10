Путин накануне "размышлял" о времени полета ракеты из Харькова.

Президент России Владимир Путин во время вчерашнего интервью, сам того не понимая, объяснил, как Украина может стать членом НАТО.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"Путин в своем интервью накануне встречи с Байденом сознательно или бессознательно привел аргумент, который может стать нашим "билетом" в НАТО. Он стал говорить о времени полета ракет, которые могут быть размещены, например, в Харькове. Говорит, что это 7-10 минут и что вступление в НАТО является для России "красной линией". Теперь представьте себе, что мы вступаем в НАТО, но на определенный период между НАТО и РФ подписывается юридически обязывающее соглашение о неразмещении ракет. То есть гарантии безопасности действуют, мы становимся восточным флангом НАТО, но без размещения ракет. И это возможно, помните же историю с размещением американских Першингов в Европе? Это значит, что мы не будем в серой зоне и на "линии огня", как говорит Путин", - пишет Климкин.

Он предположил, что в итоге это может быть членство в НАТО и соглашение по безопасности с США. "А Путину пусть пишут новые аргументы, эти не будут работать", - добавил Климкин.

Накануне Путин в очередной раз негативно высказался о расширении НАТО, в частности, о расширении путем интеграции Украины. В Офисе президента Украины считают, что такое заявление является "пропагандистской накачкой" для внутренней российской аудитории.

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Автор: Юрий Годован