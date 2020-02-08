В Таиланде количество погибших при стрельбе в ТЦ возросло до 20 человек (фото, видео)

Вооруженный военный до сих пор держит заложников. Полиция готовит штурм здания.

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре (ТЦ) погибло по меньшей мере 20 человек, полиция готовит штурм здания.

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Во время нападения на торговый центр 31 человек был ранен. По словам министра обороны страны Конгчипа Тантраванита, неизвестно сколько еще людей осталось внутри ТЦ, передает 112.ua со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, стрелок до сих пор остается в здании и продолжает удерживать заложников. Местные СМИ пишут, что полиция попросила телеканалы прекратить трансляции с места события, так как скоро должен начаться штурм торгового центра.

Как сообщал УНИАН, военный в Таиланде, в городе Накхон Ратчасима, открыл стрельбу в здании ТЦ. Мужчина опубликовал в соцсети селфи с оружием и написал о том, как устал стрелять по своим жертвам. Через несколько секунд Facebook удалил страницу военного Джакрапанта Томма и весь контент, связанный с его стрельбой.