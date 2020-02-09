Стрельба в Таиланде: количество жертв возросло, стрелок ликвидирован

Причиной нападения якобы стал гнев из-за нечестной земельной сделки.

В результате вооруженного нападения на торговый центр в городе Накхон Ратчасима (Таиланд) погибли по меньшей мере 26 человек. Стрелка ликвидировала полиция.

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Как сообщает Reuters, нападавший – солдат ВС Таиланда, был вооружен штурмовой винтовкой и боеприпасами, украденными на военной базе. Причиной нападения якобы стал гнев из-за нечестной земельной сделки.

Как сообщал УНИАН, военный в Таиланде, в городе Накхон Ратчасима, открыл стрельбу в здании ТЦ. Мужчина опубликовал в соцсети селфи с оружием и написал о том, как устал стрелять по своим жертвам. Через несколько секунд Facebook удалил страницу военного Джакрапанта Томма и весь контент, связанный с его стрельбой.

Ранее сообщалось, что при стрельбе погибли 20 человек, 31 человек был ранен.