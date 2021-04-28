В Китае мужчина с ножом напал на детский сад. В результате нападения пострадали 18 человек, большинство из которых - дети.
Об этом сообщает Global Times.
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Как сообщается, нападение произошло на юге Китая. В результате инцидента ранения получили 16 детей и двое сотрудников детского сада. По данным издания, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Также есть информация о погибших, однако она пока официально не подтверждена.
Подозреваемый в нападении уже арестован, ведется расследование.
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