В результате нападения также пострадали два сотрудника детского сада. Мотивы преступника пока неизвестны.

В Китае мужчина с ножом напал на детский сад. В результате нападения пострадали 18 человек, большинство из которых - дети.

Об этом сообщает Global Times.

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Как сообщается, нападение произошло на юге Китая. В результате инцидента ранения получили 16 детей и двое сотрудников детского сада. По данным издания, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Также есть информация о погибших, однако она пока официально не подтверждена.

Подозреваемый в нападении уже арестован, ведется расследование.

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Автор: Екатерина Лиманская