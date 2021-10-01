Хатия Деканоидзе прокомментировала возможные результаты выборов, которые состоятся 2 октября.

Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.

Об этом она заявила в ефире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она прокомментировала возможные результаты выборов, которые состоятся 2 октября.

"Я совсем не думаю, что голосование пройдет не в нашу пользу. Я встречаюсь со многими людьми по всей территории Грузии… Каждый грузин… понимает, что за власть сегодня в Грузии. Это пророссийская, пропутинская власть", - заявила она.

Оппозиционерка назвала действующую власть "угрозой для демократии".

По ее мнению, большинство граждан проголосуют против правящей "Грузинской мечты".

"У Саакашвили есть шанс... показать, что за свободу надо бороться, а Грузия пока не свободна… Он поэтому приехал, показал грузинскому народу..., что "мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Грузия показала, что надо бороться за свободу, проголосовала против пропутинской власти". И, честно говоря, он поставил себя под риск", - считает она.

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Деканоидзе подчеркнула, что уверена в том, что завтра на выборах победит оппозиция.

"Мы очень оптимистично настроены и вся Грузия, и оппозиция... Миша очень серьезно показал народу Грузии, что он готов опять бороться за будущее Грузии. Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу. Потому что власть, которая сейчас в Грузии…, унизительна для грузинского народа и дольше не протянет", - считает она.

Как сообщал УНИАН, о задержание Саакашвили грузинскими правоохранителями стало известно вечером 1 октября.

На специальном брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "третий президент Грузии, разыскиваемый Михеил Саакашвили был задержан и переведен в пенитенциарное учреждение".

Перед арестом Саакашвили сделал видео-обращение к своим сторонникам и призвал их к участию в выборах, назначенных на завтра 2 октября.

МИД Украины вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания Саакашвили.

Во внешнеполитическом ведомстве хотят узнать об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, звучащих в этой стране относительно возможного развития ситуации.

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

Автор: Антонина Доломанжи