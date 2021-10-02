В Офисе президента отмечают, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины и она должна "забрать своего гражданина".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что они "очень разочарованы поведением" по отношению к задержанному накануне бывшему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о нынешней ситуации вокруг Саакашвили, Подоляк сказал:

"По Саакашвили есть официальная позиция. Мы очень разочарованы поведением по отношению к гражданину Украины Михеилу Николозовичу. И соответственно, ждем действенного ответа, скажем так, вразумительного ответа, от соответствующих органов Грузии. И будем принимать решение после этого, после консультации на уровне министров иностранных дел".

Он добавил, что сейчас Министерство иностранных дел занимается этим вопросом.

На уточнение, связывались ли уже с консульством, советник руководителя ОП заметил: "Президент постоянно держит на контроле эту ситуацию. Это действительно немножко для нас непонятно".

Подоляк подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины.

"Мы должны забрать своего гражданина, все. То есть, МИД должен предоставить формулу, как мы это должны сделать, и так далее", - сказал он.

Задержание Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим со стороны. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

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1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили. По словам представителя главы государства, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника Михеила Саакашвили. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но признала, что того "требовало верховенство закона". По словам Зурабишвили, действия Саакашвили "привели к дестабилизации в стране".

Автор: Таня Поляковская