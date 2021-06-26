В Египте обрушился жилой дом / фото twitter.com/Donia_Alyoum)
В египетском городе Александрия частично обрушился жилой дом.
Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Согласно информации силовых структур, полностью обрушился один из пролетов здания.
В результате поисков спасателям извлечь живыми из-под обломков четырех людей, но поиски еще нескольких семей продолжаются. Также сообщается, что из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.
#مصر.. انهيار عقار مأهول بالسكان في #الإسكندرية#شاهد_سكايpic.twitter.com/hPdi1xzZlB— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 25, 2021
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