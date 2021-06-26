Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех людей.

В египетском городе Александрия частично обрушился жилой дом.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Согласно информации силовых структур, полностью обрушился один из пролетов здания.

В результате поисков спасателям извлечь живыми из-под обломков четырех людей, но поиски еще нескольких семей продолжаются. Также сообщается, что из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.

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Автор: Олег Давыгора